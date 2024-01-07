Полковник ВСУ указал на «огромную угрозу» от России Полковник Павленко: ВСУ тревожит массовое использование дронов Россией

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины обеспокоены массовым использованием беспилотников со стороны России, заявил в интервью Financial Times полковник, начальник отдела РЭБ и кибервойны генерального штаба страны Иван Павленко. По его словам, в последнее время российское оружие стало огромной угрозой.

В последнее время русские производят так много оружия, что это становится огромной угрозой. То, что здесь происходит, массовое использование [Россией] беспилотных летательных аппаратов, является чем-то новым, — подчеркнул Павленко.

Военный объяснил, что у ВСУ нет средств радиоэлектронной борьбы, что делает украинскую армию уязвимой. Павленко выразил мнение, что неудачи и потери в рядах ВСУ стали итогом неэффективной защиты от атак беспилотников.

Ранее командующий украинскими объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы для мобильных систем противовоздушной обороны. По его словам, российские войска хотят истощить систему противовоздушной обороны Украины и потому страна отчаянно нуждается в большей военной помощи.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главной проблемой ПВО ВСУ является ее несистемный характер. Он назвал украинскую ПВО «сборной солянкой», которая состоит из всего, что передали другие страны.