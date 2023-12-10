Полковник ВСУ рассказал, чем чревата для Украины потеря Авдеевки Полковник ВСУ Свитан: потеря Авдеевки разрушит украинскую линию обороны

Фото: МО Украины

Потеря Авдеевки может разрушить всю линию обороны ВСУ, заявил военный летчик-инструктор, полковник украинской армии в запасе Роман Свитан в эфире телеканала «Эспрессо». По его словам, украинским военным в таком случае придется отступить ко второй линии обороны. Затем, предупредил Свитан, ВСУ могут потерять такие населенные пункты, как Курахово и Карловка.

То есть идти до следующих высот, потому что в низинах мы не удержимся, — сказал Свитан.

Ранее Telegram-канал Bild, ссылаясь на аналитика Юлиана Репке, сообщил, что российская армия вошла в Авдеевку с еще одного направления и установила контроль над северо-восточной частью дачной зоны. Репке предположил, что бой проходил у дачных участков южнее Красногоровки, которая сейчас контролируется российской армией. По мнению аналитика, это не говорит о том, что Авдеевка будет взята ВС РФ в ближайшее время. Он отметил, что сражения за город продолжаются всего пару месяцев, напомнив, что ВСУ удавалось удерживать Артемовск на протяжении восьми месяцев.

Военкор Андрей Руденко в свою очередь сослался в своем Telegram-канале на данные американского Института изучения войны (ISW), согласно которым, ВС РФ удалось взять под контроль инфраструктурный объект в Авдеевке. Речь может идти об очистных сооружениях.