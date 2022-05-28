Полковник ВСУ Баранюк доложил о потерях украинских морпехов в Мариуполе Полковник ВСУ Баранюк рассказал, что украинские морпехи в Мариуполе потеряли 502 бойца

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Украинские морпехи перед выходом с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и последующей сдачей в плен потеряли 502 бойца, сообщил пленный полковник 36-бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины Владимир Баранюк. Он уточнил, что из общего числа потерянных бойцов 102 человека были убиты, около 400 получили ранения, передаёт Telegram-канал RT.

Где-то в начале апреля, в конце марта стало действительно тяжело, — рассказал Баранюк о падении морального духа пленных в ходе блокады «Азовстали».

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских военных (подразделения Минобороны РФ и российских спецслужб и Народная милиция ДНР). В плен сдались 2439 бойцов «Азова» и ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, шесть украинских военных погибли на заводе «Азовсталь», когда пытались взорвать склады с боеприпасами.

Командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что «Азовсталь» — это уникальный опыт, подобных задач военная история последнего времени просто не знает. По его словам, навыки, полученные на данном объекте, можно применить и на других участках.