Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете Страна.ua: полковник СБУ покончил с собой из-за унижения со стороны руководства

Фото: t.me/SBUkr

Заместитель начальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Бакаев покончил с собой в своем рабочем кабинете в Киеве, сообщает Telegram-канал «Страна.ua». Отмечается, что он оставил предсмертную записку в виде рапорта, где он просит «винить свое руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства».

Происшествие случилось 25 августа. В своем рабочем кабинете был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Don Mash сообщил, что бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева госпитализирована. По информации канала, женщина могла пытаться покончить с собой. Don Mash сообщил, что в начале апреля экс-председатель уволилась, а до этого у нее дома проводились обыски из-за подозрения во взяточничестве.

До этого в Москве покончил с собой бывший прокурор Подмосковья Борис Наместников. Предсмертной записки пенсионер не оставил. Характер травм позволил предположить, что бывший прокурор самостоятельно ушел из жизни. Наместникова обнаружила супруга, которая зашла в ванну и увидела мужа уже мертвым. Силовик проработал в органах прокуратуры более 30 лет.