Полковник рассказал, как военная форма НАТО могла появиться на «Азовстали» Полковник Баранец рассказал, как военная форма НАТО могла появиться на «Азовстали»

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Полевой китель Jacket Combat Tropical Desert DPM, найденный на территории «Азовстали» в Мариуполе и используемый британскими военными, мог там оказаться в случае, если в осаде с националистами находился иностранный солдат, предположил полковник в отставке Виктор Баранец. Другая версия заключается в том, что один из солдат ВСУ мог получить такую куртку в подарок после обучения в Великобритании, пишут «Народные Новости».

Можно рассматривать и другую версию. Для пущей бравады кто-то из националистического батальона «Азов» нацепил на себя эту куртку, чтобы показать свои «достоинства». Мол, он на короткой ноге с британцами и получил такой подарок или купил во время обучения в Британии. Эту версию тоже надо рассматривать, — заявил Баранец.

По его мнению, Великобритания играет роль шакала Табаки из «Короля Льва», провоцируя конфликт между Россией и Украиной. Баранец подчеркнул, что Лондон достаточно глубоко погружен в ход спецоперации. Так, например, именно британские советники координировали атаку ВСУ на остров Змеиный, в рамках которой погибло около 50 украинских солдат. Полковник в отставке считает, что Лондон своей помощью хочет заработать право на «отхватывание куска от Украины».

У меня есть подозрение, что в штаб-квартире НАТО и в Вашингтоне решили так: если вы хотите отхватить хороший кусок Украины, чтобы потом Британия погрузилась по самую шею в экономику Украины, то заработайте это право, посылая инструкторов, оружие, военных. Не исключаю, что вскоре мы обнаружим среди пленных и убитых на поле боя британских военных, — резюмировал Баранец.

Ранее следователи СК России нашли британский военный китель в тайнике рядом с бывшими позициями украинских националистов в Мариуполе. Рядом с кителем были обнаружены служебные документы националистического полка «Азов» и ноутбук, предположительно принадлежавший высокопоставленному служащему Нацгвардии Украины.