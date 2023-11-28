Полковник раскрыл, сколько оружия нужно ВСУ для боевых действий Полковник Матвийчук: ВСУ нужно не менее 600 истребителей для боевых действий

Фото: МО Украины

Чтобы продолжать вести боевые действия, ВСУ нужно не менее 600 истребителей, танки, а также армия, численность которой будет не менее полумиллиона человек, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с Lenta.ru военный эксперт уточнил, что таких показателей вряд ли удастся когда-либо достичь.

Теоретически ситуацию могли бы изменить 600 американских истребителей F-16, танки, армия не менее полумиллиона. Тогда Киев мог бы что-то сделать. Но таких показателей вооружений, численности армии достигнуть никогда не удастся. Киев больше не способен вести боевые действия, — отметил эксперт.

По мнению Матвийчука, странам НАТО необходимо решить, вступать ли в противостояние с Россией самостоятельно или подтолкнуть Украину к мирным переговорам. Полковник подчеркнул, что многие страны — участницы Альянса недовольны сложившейся ситуацией. Эксперт уверен, что украинский конфликт постепенно утихнет, а Запад переложит всю ответственность на саму Украину.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее признал, что средства в бюджете CША на оказание помощи Киеву почти закончились. По его словам, отсутствие дальнейшей крупной помощи окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.