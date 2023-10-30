Полковник раскрыл, с чем связаны неудачи ВСУ на линиях соприкосновения Полковник Матвийчук связал неудачи ВСУ с низким качеством личного состава

Фото: МО Украины

Неудачи ВСУ на линиях соприкосновения связаны с низким качеством личного состава, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он уточнил, что украинская армия сейчас в основном состоит из раненых и больных бойцов. По его словам, военные запаса также не могут качественно выполнять поставленные задачи.

Исход боевых действий зависит от личного состава и его качественного состояния, а также от наличия боеприпасов, техники, вооружения. Все это у Украины катастрофически уменьшилось. Нет подготовленного личного состава. Тот, который есть, состоит либо из раненых, либо из больных. А те, кто приходят из запаса, неспособны выполнять поставленные задачи, — пояснил Матвийчук.

Кроме того, на неудачи в зоне боевых действий оказывает сильное влияние критическое состояние вооружения, боеприпасов и техники. Полковник добавил, что у ВСУ были временные успехи, но прорывы составляли не более двух-трех километров. Военный эксперт заключил, что в итоге контрнаступление «ничего Украине не принесло».

Полковник в отставке Юрий Кнутов ранее заявил, что мобилизационный потенциал Украины окончательно иссякнет в течение года. По его словам, у ВСУ остались либо слишком молодые кадры, либо пожилые.