Полковник предсказал скорое бегство ВСУ Полковник в отставке Матвийчук предсказал скорое бегство ВСУ

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ практически не могут обороняться перед натиском российской армии, украинские силовики обращаются в бегство при виде отечественной авиации, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также предположил, что украинская армия в скором времени перестанет существовать как организованная боевая единица, пишет «360».

Мы создали предпосылки к тому, что ВСУ уже практически не могут обороняться. Думаю, после капитального прорыва донецкого укрепленного района ВСУ как организованная сила перестанет существовать и будет бежать, по крайней мере, до левого берега Днепра, — подчеркнул Матвийчук.

По его мнению, устойчивость ВСУ «однозначно нарушена». Во многом этому поспособствовал выход российской армии на Северодонецкое и Лисичанское направления, заверил полковник в отставке. По мнению Матвийчука, в рядах ВСУ нарастают критические настроения.

Устойчивость обороны украинской армии однозначно нарушена. Как только прилетают наши самолеты, они бросают свои позиции и убегают, — резюмировал он.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что целые батальоны бойцов ВСУ сдаются в плен или отказываются воевать, это говорит о панике в рядах украинских военнослужащих. По его мнению, командование армии Украины находится в большом разладе с администрацией президента Владимира Зеленского.