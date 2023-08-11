Полковник оценил, как немецкие дальнобойные ракеты повлияют на ход СВО Полковник Литовкин: немецкие Taurus не повлияют на расстановку сил в зоне СВО

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Передача немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus ВСУ никак не повлияет на расстановку сил в зоне специальной военной операции, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Комментируя ситуацию «360», он уточнил, что цель Запада — это не оказать помощь Украине, а втянуть Россию в длительный военный конфликт. Военный обозреватель пояснил, что российская армия научилась сбивать английские Storm Shadow и французские ракеты, значит, с немецкими Taurus проблем не возникнет.

Никак и ничто уже не повлияет на расстановку сил. Запад ничего не делает для того, чтобы Украина победила. Запад добивается одного — разорения России, втягивания в длительные боевые действия, — отметил Литовкин.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что немецкие ракеты напоминают Storm Shadow. При этом Taurus представляют серьезную угрозу для объектов наземного и морского базирования. Эксперт подчеркнул, что «американцы все-таки прогнули» Германию — канцлер ФРГ Олаф Шольц долгое время выступал против передачи дальнобойных ракет украинской армии.

Член Координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов пояснил, что Taurus применяются по одиночным объектам. Чаще всего их целью являются разведывательные штабы и группы бронеобъектов. Ракеты могут поражать цели на глубине 400 км, неся до 200 кг взрывчатки. Насонов предположил, что данные для поиска целей ВСУ будут получать с американских спутников. Эксперт считает, что Украина может захотеть применить Taurus для очередной атаки на Крымский мост. Он уточнил, что вряд ли украинская армия получит большое количество ракет — они дорогие, их сложно запускать с некоторых позиций и для этого нужны подготовленные люди.

Запад пытается дергать нас за усы и предполагает, что нервы у нас стальные. Наверное, очередным образом провоцирует, понимая, что 50 стран на сегодняшний момент не смогли вывести из равновесия Россию, — заключил Насонов.

Ранее стало известно, что правительство Германии намерено «в ближайшее время» объявить о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. В настоящее время Ведомство федерального канцлера прорабатывает вопрос передачи ракет со своими важнейшими союзниками.