Полковник объяснил медленное продвижение армии РФ вглубь Украины Полковник Кнутов: армия РФ медленно теснит врага, так как численность бойцов ВСУ растет

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Армия России не так быстро продвигается вглубь Украины, так как численность бойцов ВСУ растет, в то время как количество российских бойцов не изменяется в большую сторону, заявил полковник в отставке Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что спецоперация идет по плану, и призвал не форсировать события, пишет «Радио 1».

Спецоперация идет по плану, мы не должны форсировать события по одной простой причине. Численность ВСУ увеличивается: Зеленский объявил уже 700 тысяч человек, а к концу года задача стоит довести до миллиона численность украинской армии. При этом наша армия численно не увеличивается. А мы ведём наступательные боевые действия, которые требуют численного превосходства. Несмотря на это, мы успешно продвигаемся вперёд, но не так быстро, как многим хотелось бы, — подчеркнул Кнутов.

Он подчеркнул, что сейчас армия РФ намеревается загнать противника в три котла по направлениям Северодонецк — Лисичанск, Краматорск — Славянск, Макеевка — Авдеевка. По данным Кнутова, в настоящее время в Краматорске «не очень хорошая обстановка». Полковник в отставке считает, что местные власти готовятся к боевым действиям внутри города. Об этом, по мнению военного эксперта, говорит отключение света, интернета и средств связи.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что целые батальоны бойцов ВСУ сдаются в плен или отказываются воевать, это говорит о панике в рядах украинских военнослужащих. По его мнению, командование армии Украины находится в большом разладе с администрацией президента Владимира Зеленского.