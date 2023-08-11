Полковник Матвийчук рассказал, когда закончится контрнаступление ВСУ Полковник Матвийчук допустил окончание контрнаступления ВСУ осенью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку вооружений и людей, поэтому контрнаступление может закончиться уже этой осенью, заявил изданию Lenta.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Киеву не хватит западных вооружений для достижения своих целей, так как для победы ему нужно трехкратное преимущество над армией России.

Для того чтобы вести контрнаступление, нужно иметь превосходство над противником. Мы в обороне, значит, превосходство должно быть трехкратным, но у Украины его нет. <...> Даже гипотетическое предоставление Украине истребителей F-16 не изменит ситуацию. Возможно, к осени все закончится, — рассказал Матвийчук.

Свое мнение полковник в отставке подкрепил подсчетами аналитиков НАТО. Специалисты Альянса считают, что к сентябрю потери Вооруженных сил Украины станут настолько существенными, что армия страны станет небоеспособной. В свою очередь страны Запада не смогут оказать Киеву поддержку, способную компенсировать такие потери.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее заявил, что армия Украины несет огромные потери в ходе контрнаступления. По его словам, это связано с низкой подготовленностью украинских солдат. Так, некоторые из них проходят лишь 21-дневную базовую подготовку, которой недостаточно для ведения боевых действий.