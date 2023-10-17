Полковник Макгрегор: Зеленский понимает, что теряет поддержку Запада

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что теряет поддержку западных стран, написал в социальной сети Twitter (Х) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. При этом, по его словам, руководитель государства демонстрирует наигранную уверенность.

Президент Украины Владимир Зеленский прекрасно демонстрирует уверенность в себе, но он не скрывает, что помощь Европы и США в прокси-войне Вашингтона запаздывает, — написал он.

По его словам, украинский лидер также осознает, что НАТО в беде. Альянс не создавался для ведения наступательной войны против кого-либо, добавил полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина была нужна американским властям лишь как инструмент нападения на Россию. Такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа и Киев не сможет оказывать сопротивление без западной помощи. Если поддержку прекратят США, то и другие члены НАТО поступят аналогичным образом, считает он.

Бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн отмечает, что вызывающее поведение украинского президента оттолкнуло многих западных союзников. По его словам, Зеленский ведет себя как «избалованный ребенок», которому «все мало».