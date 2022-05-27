Полковник Баранец указал на признаки паники в рядах ВСУ

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Целые батальоны бойцов ВСУ сдаются в плен или отказываются воевать, это говорит о панике в рядах украинских военнослужащих, считает полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, командование армии Украины находится в большом разладе с администрацией президента Владимира Зеленского, пишет «Радио 1».

В рядах украинской армии мы наблюдаем панику. Целые батальоны сдаются в плен или же отказываются воевать. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный уже не раз открыто выступал против своего президента Владимира Зеленского из-за того, как дальше быть перед напором российской армии на Донецком направлении, — подчеркнул Баранец.

По его словам, суть разногласий между Залужным и Зеленским заключается в том, что генерал предлагает планомерно отступать на подготовленные позиции, а лидер страны настаивает на американском предложении не отступать. Баранец подчеркнул, что из-за этого украинская армия несет колоссальные потери. Полковник в отставке заверил: в некоторые дни погибали до 400 бойцов ВСУ, при этом тысячи становились ранеными или контуженными.

В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил NEWS.ru об отсутствии стратегического перелома в действиях на Украине, несмотря на потери украинских войск и продвижение российских. По его словам, существенной проблемой в ближайшее время может стать так называемая вторая линия обороны ВСУ на участке Соледар — Артёмовск. В Соледаре существует целый подземный город со складами вооружений, и штурм его по этой причине может затянуться.