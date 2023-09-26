«Политтехнологический пинг-понг»: политолог допустил сговор Варшавы и Киева Политолог Петровский: скандал Польши и Украины может оказаться постановкой

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Польша и Украина — естественные конкуренты в сельском хозяйстве, поэтому примириться им будет сложно, заявил NEWS.ru политолог, эксперт аналитического центра «Северная Евразия» Петр Петровский. При этом он не исключил, что скандал между странами на фоне зернового эмбарго может оказаться театральной постановкой.

Вся эта истерия в разные стороны — это просто политтехнологии. У меня складывается впечатление, что они разыгрывают партию, где Киев подыгрывает Варшаве. Это такой политтехнологический пинг-понг за какие-то обещания. Реальную политику Варшавы мы узнаем только после парламентских выборов, которые пройдут в Польше в октябре, — отметил Петровский.

Он отметил, что все заявления польских политиков в адрес Киева следует рассматривать в контексте избирательной кампании правящей партии «Право и справедливость» («ПиС»), чей рейтинг в последнее время снизился.

«ПиС» раньше не реагировала на полонофобские заявления Киева в отношении памяти жертв Волынской резни и героизации бандеровского движения. Общество это запомнило, и сейчас партия хочет заработать себе политический капитал путем перевода стрелок на важную, особенно для польских фермеров, тему. Киеву здесь ничего не остается, кроме как выступать в роли слабого переговорщика с Варшавой, — уточнил политолог.

Во вторник 26 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен на конфликт с Варшавой, безгранично ценит ее поддержку и желает начать диалог. По его словам, Украина стремится к конструктивным отношениям с союзниками, ведь вместе две страны «гораздо сильнее».

Ранее лидеры Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обменялись публичными упреками на полях Генеральной Ассамблеи ООН в США. Первый обвинил своего главного партнера в поддержке России, второй сравнил Украину с утопленником, который тянет за собой на дно спасателя. В итоге запланированная встреча двух президентов не состоялась.

В украинских СМИ также сообщалось, что Польша и Украина развязали «аграрную войну». Причиной стал запрет Варшавы на ввоз украинского зерна, после которого Киев принял ответные меры.