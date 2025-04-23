Политолог жестко раскритиковал переговоры ЕС по Украине Политолог Шатров назвал переговоры ЕС по Украине прелюдией к хаосу

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Переговоры Евросоюза по Украине – прелюдия к хаосу, который негативно отразится на самих европейцах, заявил в беседе с KP.RU политолог Игорь Шатров. По его словам, ЕС своими действиями не поддерживает мирные инициативы, а, напротив, подогревает конфликт.

Пока все ходят вокруг да около, боясь сказать что-то конкретное. Вместо переговоров — сплошное «Чего изволите, мистер Зеленский?». Это даже не спектакль, а какая-то сюрреалистичная прелюдия к еще большему хаосу, — высказался Шатров.

Он отметил, что, вопреки внутренним проблемам и протестам населения, страны Европы увеличивают объемы военной поддержки Украине. С таким подходом к переговорам ЕС все глубже скатывается в экономический кризис, а ее политики теряют доверие граждан, подчеркнул политолог.

Как ранее стало известно, европейские союзники Киева рассматривают возможность проинвестировать производство оружия на Украине. Особенно иностранных деятелей заинтересовало производство гаубиц.