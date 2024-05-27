Политолог: желание президента Эстонии «поставить Россию на колени» смешно Политолог Кузнецов назвал президента Эстонии «ненормальным» после слов о России

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Алар Карис

Слова президента Эстонии Алара Кариса о борьбе против России и обещание поставить Москву на колени — попытка выдать желаемое за действительное, рассказал NEWS.ru политолог Борис Кузнецов. По его словам, Россию невозможно «поставить на колени», а смехотворное заявление эстонского лидера показывает его неадекватность.

Он выдает желаемое за действительное. Конечно, поставить на колени ни Путина, ни Россию невозможно. Достаточно посмотреть на историю нашей страны. Россия никогда на колени не вставала, наоборот, всегда поднималась в полный рост. А заявление эстонского президента смехотворно, это говорит о неадекватности этого политика, — заявил Кузнецов.

Он отметил, что у России нет задачи кого-то поставить на колени. Политолог выразил мнение, что заявление эстонского лидера больше популистское, чем несущее реальный политический смысл.

Собака лает, а караван идет. Западные страны могут прекратить выдачу шенгенских виз, чтобы запретить россиянам вообще ездить в Европу. Но опять же, нужен полный консенсус. Думаю, что Эстонии никогда не удастся добиться такого решения, потому что есть ряд стран, которые относятся к российским туристам очень доброжелательно. Это, прежде всего, государства Южной Европы, — добавил Кузнецов.

Ранее Карис заявил, что главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, является борьба «с российской военной машиной». Политик пообещал сделать все, чтобы «поставить Россию на колени». В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Эстонии показать, как надо вставать на колени.