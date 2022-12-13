Политолог: Зеленский сам распределяет деньги Запада и уже стал миллиардером Политолог Подлесный: Зеленский лично распределяет деньги Запада и уже стал миллиардером

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лично распределяет деньги Запада и уже стал миллиардером, считает политолог Геннадий Подлесный. В беседе с «360» он добавил, что окончание украинского конфликта приведет к тому, что Киев перестанет получать от США огромные суммы средств. Именно поэтому «шаги к миру» президента страны Зеленского начинаются с требования поставок нового вооружения, считает специалист.

Любой мир, какой бы он ни был, приведет к тому, что Украина потеряет возможность получать огромные бесконтрольные суммы денег от Соединенных Штатов Америки и стран, находящихся под их политическим и экономическим влиянием. Деньги Запада украинский лидер распределяет лично. Уверен на 100%, он это делает прежде всего в своих корыстных интересах, — заявил Подлесный.

При этом политолог отметил, что на месте Зеленского мог бы оказаться любой другой политик. По его мнению разница заключалась бы лишь в том, насколько хорошо он исполнял бы отведенную ему Западом роль.

Ранее Зеленский назвал условия для окончания боевых действий на территории Украины. Первым шагом являются поставки Украине современной военной техники. Второй шаг Зеленский связал с оказанием Киеву в 2023 году поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности. Третий шаг, как считает украинский президент, заключается в выполнении «формулы мира», о которой он говорил прежде.