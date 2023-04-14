Политолог: заявление Макрона об автономии Европы встревожило Запад Политолог Федоров: Запад счел заявление Макрона об автономии Европы предательством США

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Запад встревожило заявление президента Франции Эммануэля Макрона об автономии Европы и необходимости стремиться к независимости от Вашингтона по важным стратегическим вопросам, считает ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что западный страны сочли слова французского лидера предательством интересов США.

Заявление встревожило многих на Западе, потому что они посчитали его предательством интересов Вашингтона и клином в трансатлантическое партнерство. В США тоже многие лидеры возмутились и заявили, что в таком случае они отвернутся от Украины. Всячески досталось Макрону и от Польши с Прибалтикой, которые видят в лице США гарант своей безопасности, — уточнил политолог.

По словам эксперта, в заявлении Макрона о самостоятельности Европы нет ничего нового. Оно было сделано в рамках нарастающего конфликта Вашингтона с Пекином из-за полуострова Тайвань. Французский лидер также отметил, что мировая экономика может прийти к дедолларизации. Такое утверждение также возмутило Вашингтон. Как считает политолог, оно было сделано в связи с переходом Саудовской Аравии и Китая на торговлю нефтью в местных валютах, что представляет опасность для доллара.

Федоров пояснил, что украинский конфликт раскрыл существовавшие разногласия между США и Западом. При этом у Франции есть причина продолжать поддерживать Киев. Эксперт рассказал, что для Парижа конфликт на Украине является идеологической борьбой авторитаризма и демократии, а победить Россию планируется без прямого противостояния.

Маленькая кучка государств свято верит, что все должны на них равняться. Соединенные Штаты, которые являются базой и колыбелью этой системы, начинают ослабевать. За это идет борьба, — заключил эксперт.

Макрон ранее заявил, что ключевой целью европейской политики является «стратегическая автономия» региона. По его словам, достичь этой автономии можно благодаря сильной обороне и адекватной промышленной политике.