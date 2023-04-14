Политолог заявил об окончании эпохи швейцарского нейтралитета Политолог Дудчак: Швейцария проявила отсутствие нейтралитета угрозами закрытия счетов россиян

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Швейцария продолжает разрушать свое знаменитое реноме нейтральной страны, угрожая закрытием счетов россиян в банках. Как заявил в беседе с «360» экономист и политолог Александр Дудчак, подобные угрозы являются концом эпохи всемирно известных швейцарских банков, которые издавна гордились своим нейтралитетом.

Ранее банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из РФ о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет, ведут бизнес в России, имеют двойное швейцарско-российское гражданство или находятся в международном санкционном списке.

Дудчак напомнил, что швейцарские банки всегда были вне политики и позволяли анонимно хранить средства, но теперь кредитные организации сами нарушают этот нейтралитет.

Это в очередной раз показывает, что доверие к швейцарским банкам стремится к нулю. И они на себе это уже почувствовали, и отток средств уже заметен, — обратил внимание эксперт.

По его словам, проблема коснулась как российских, так и китайских вкладчиков.

При этом Дудчак назвал тех, на кого обращены швейцарские угрозы, не заслуживающими сочувствия. Политолог припомнил фразу президента РФ Владимира Путина о том, что бизнесмены «замучаются пыль глотать», когда их зарубежные активы арестуют.

Россия бы этих денег все равно не увидела. Но кто до сих пор не понял или не хотел понимать, что пыли много и ее глотать действительно устанешь, теперь должны это почувствовать, — подчеркнул экономист.

Он назвал угрозу закрытия швейцарских счетов россиян еще одним напоминанием для тех, кто считает Россию исключительно источником обогащения.

Ранее в Минфине США заявили, что власти Швейцарии не хотят, чтобы их страну рассматривали как убежище для уклонения от антироссийских санкций, а потому решили поддержать санкционную политику Запада в отношении России и готовы содействовать ее реализации.