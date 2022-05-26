Политолог заявил о стремлении Польши получить протекторат над Украиной Политолог Гигин заявил о стремлении Польши получить протекторат над Украиной

Вооружённые силы Польши / Фото Shutterstock

Едва ли Польша стремится «оттяпать» Западную Украину, вероятнее всего Варшава планирует получить протекторат над всей страной, заявил политолог Вадим Гигин. По его мнению, о такой тенденции говорят соглашения, о которых неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, пишет ИА SM-News.

Есть стереотип, что Польша хочет «оттяпать» несколько областей Украины. Но вряд ли это возможно. Если мы посмотрим те соглашения, о которых заявлял Зеленский во время визита Дуды, и которые активно комментируются сейчас в Киеве, это фактически протекторат над всей Украиной, — подчеркнул Гигин.

По его мнению, Польша может ввести свои войска в области Ивано-Франковска, Тернополя и Львова, чтобы оккупировать Западную Украину. В качестве доказательства Гигин напомнил об особом статусе поляков, которые, в частности, могут осуществлять полицейские функции на территории Украины.

Военная оккупация Западной Украины, но политический протекторат − над всей Украиной. Кстати, подобное расширение полномочий Польши давно находится в сфере интересов англо-американцев, — резюмировал политолог.

Ранее помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом же удобном случае «отгрызёт» у Украины её западные территории.

Аналогичное мнение выразил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его мнению, в существующих границах Украина не сохранится, её распад неизбежен. Западная часть страны может отойти Польше.