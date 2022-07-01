Политолог заявил о снижении боевой мотивации солдат ВСУ Политолог Онуфриенко заявил о снижении боевой мотивации солдат ВСУ

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Находящиеся в Северодонецке и Лисичанске солдаты ВСУ не хотят воевать, так как у них низкая боевая мотивация, заявил политолог Михаил Онуфриенко в разговоре с «360». Он подчеркнул, что российские военные специально оставляют украинским бойцам возможность выйти из окружения.

В Северодонецке и Лисичанске другой состав вооруженных сил противника. Многие части теробороны вообще мотивации не имеют и воевать не хотят. Они уже посмотрели на опыт Мариуполя, а наша тактика изменилась. То есть мы оставляем им возможность выйти из котла практически до последнего, — отметил Онуфриенко.

По его мнению, из-за такой тактики российской армии украинские командиры покидают район Лисичанска, если есть такая возможность. Это негативно влияет на моральное состояние бойцов, находящихся внутри города, считает политолог. Онуфриенко напомнил, что армии РФ удалось освободить Северодонецк без фатального повреждения инфраструктуры и с минимальными потерями среди мирного населения.

Ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что вся группировка ВСУ в районе северного пригорода Лисичанска Приволья была разбита или сдалась в плен. Он отметил, что сейчас в окрестностях Лисичанска продолжаются активные боевые действия.