Политолог заявил о расколе Запада после встречи Си Цзиньпина и Шольца Политолог Рар: США не будут рады сближению Германии и Китая

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Си Цзиньпин

На Западе намечается раскол из-за визита канцлера Германии Олафа Шольца в КНР, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, США не будут рады сближению Германии и Китая, да и Франция или Польша вряд ли его поддержат.

Я сомневаюсь, что немцы и остальные европейцы быстро согласятся с дипломатической миротворческой инициативой Китая. Американцы точно будут криво на него смотреть. Многие европейские страны, особенно Франция или Польша вряд ли его поддержат. Все-таки пока ещё и НАТО и Евросоюз действует по логике: Россия не может выиграть. Посмотрим как Шольц будет «продавать» успех своего визита в Китае самой Германии. В элитах были ожидания, что Шольц в первую очередь жестко будет высказывать своё мнение по поводу России в адрес Си Цзиньпина, а не заниматься миротворческой или пацифистской дипломатией, — сообщил Рар.

Он добавил, что всеобщая усталость в отношении украинского конфликта налицо. Ввиду того, что ситуация на Ближнем Востоке сильно начнет обостряться, на Западе станут все громче поговаривают о надобности все- таки закончить конфликт на Украине, даже ценой уступок территорий в пользу России.

В Германии, как ни странно, визит Шольца к Си Цзиньпину комментируют достаточно положительно. Шольц начинает понимать, что ключ к решению конфликта на Украине в руках Китая. Я ожидаю, что китайское руководство вскоре конкретизируют эти четыре принципиальных предложения Си Цзиньпина, — резюмировал он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив.