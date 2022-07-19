Политолог заявил о планах США сохранить «мини-Украину» для конфликта с РФ Политолог Мезюхо заявил о планах США сохранить «мини-Украину» для конфликта с РФ

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США надеются удержать Украину хотя бы в каких-то границах, чтобы у Вашингтона был плацдарм на границе с Россией для будущего противостояния, заявил политолог Иван Мезюхо в разговоре с «360». Он заверил: спецоперация на Украине стала большой неожиданностью для Соединенных Штатов, так как Вашингтон сам намеревался нанести по Москве первый удар при помощи провокации.

Сегодня США делают все возможное для того, чтобы удержать украинское государство хоть в каких-то границах. Не исключаю, что Западом поставлена задача сохранить Украину хотя бы в западноукраинских областях для того, чтобы она в будущем была плацдармом противостояния с российским государством, — подчеркнул Мезюхо.

По его мнению, американским политическим элитам сейчас с трудом удается объяснить своим гражданам, почему США бездействуют и не могут пойти на прямое противостояние с Россией. Мезюхо напомнил, что Вашингтон долгое время продвигал антипутинскую и антироссийскую риторику. Именно поэтому американцам непонятно поражение Штатов по украинскому кейсу.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Вашингтон порекомендовал американцам срочно покинуть Украину, это может быть связано с готовящимся военным переворотом или подготовкой «чего-то военного против России». Он напомнил, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным — «хуже некуда».