Политолог заявил о крахе туристического бизнеса ЕС без россиян Политолог Наумов: туристический бизнес ЕС ждет крах без российских путешественников

Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

Если страны Евросоюза действительно запретят выдавать шенгенские визы россиянам, их туристический бизнес ждет крах, заявил политолог Сергей Наумов. Он допустил, что ограничения на поездки в ЕС войдут уже в следующий санкционный пакет, пишет Live 24.

Здесь важно понимать — закрыв небо для наших самолетов, многие страны ЕС уже похоронили свой туристический бизнес, поэтому отказ выдавать русским визы станет формальностью, турпоток из России и так существенно сократился. Финансовые потери некоторых европейских государств огромные, но публично об этом предпочитают не говорить, — заявил эксперт.

Оформлять российским туристам визы уже прекратили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония. В российском дипломатическом ведомстве не исключили, что к ним присоединятся и другие государства.

Замдиректора ДИП МИД РФ Иван Нечаев заявил, что власти Эстонии предложили закрыть границы для граждан России, в том числе и для тех, кто уже имеет шенгенские визы. Он считает, что это решение является признаком шовинизма и подобные заявления не останутся без последствий. По словам представителя ведомства, любая дискредитация при выдаче виз, вне зависимости от гражданства, является грубейшим нарушением базовых прав человека.