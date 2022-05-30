Политолог заявил, что ВСУ перешли к террористической тактике Политолог Михайлов заявил, что ВСУ перешли к террористической тактике

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ВСУ используют террористическую тактику, нанося удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил политолог Евгений Михайлов. По его словам, украинские военнослужащие используют людей в качестве живого щита, пишет «360».

Мы же видим по практике: они либо защищаются «живым щитом», мирными жителями, либо, если нет возможности, уничтожают именно мирное население. Это уже не тактика ВСУ, а фактически тактика террористических организаций — наводить ужас, уничтожать именно мирных граждан, — высказался Михайлов.

По мнению политолога, ВСУ «наводят ужас на мирное население», так как чувствуют приближение своего конца. Михайлов заверил, что, обстреливая Донецк, украинские военные хотят доказать, что их поддерживают и поставляют более эффективное вооружение.

Это называется агония. Я думаю, сейчас будут незамедлительные ответы. Как союзные силы ДНР и ЛНР, так и Вооруженные силы Российской Федерации ускорят закрытие котлов и уничтожение самой боеспособной группировки ВСУ, часть которых еще осталась на Донбассе, — резюмировал политолог.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что целые батальоны бойцов ВСУ сдаются в плен или отказываются воевать, это говорит о панике в рядах украинских военнослужащих. По его мнению, командование армии Украины находится в большом разладе с администрацией президента Владимира Зеленского.