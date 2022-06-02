Политолог заявил, что в Киеве расклеили листовки о предательстве Зеленского Политолог Михеев заявил, что в Киеве расклеили листовки о предательстве Зеленского

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

По всему Киеву неизвестные расклеили листовки от имени командиров батальона «Азов» Редиса, Волыны и Калыны о том, что президент Украины Владимир Зеленский предал собственных солдат, рассказал политолог Сергей Михеев. По его мнению, это говорит о том, что украинцы начали противостоять киевскому режиму, пишет ИА SM-News.

По Киеву, как приходят фотки, пошла расклейка листовок от имени Редиса, Волыны и Калыны, чуваков, которых мы приняли на «Азовстали». Я не знаю, действительно ли они что-то передали или нет. Но от их имени, с их фотографиями по Киеву расклеивают листовки, что Зеленский сдал «азовцев», — заверил Михеев.

Он подчеркнул, что находящиеся в плену на «Азовстали» националисты сами организовать расклейку листовок не могли. Зеленский предполагает, что виновником может быть экс-президент Украины Петр Порошенко, отметил Михеев. По его мнению, украинский лидер освободил из-под стражи политика Виктора Медведчука только после того, как тот «наговорил компромат» на Порошенко.

Ранее генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может быть убит в результате заговора правящих киевских элит. Он сообщил, что такие вещи «делаются элементарно», и привёл в пример вертолет Stinger, который сбили ВСУ, а списали на ВС РФ.