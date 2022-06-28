Политолог заявил, что русофобия стала главным национальным активом Литвы Политолог Федоров заявил, что русофобия стала главным национальным активом Литвы

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Вильнюс, Литва

В случае ухудшения экономической обстановки Литва рассчитывает в первую очередь на помощь Евросоюза, не оставляя себе возможности развивать самостоятельную политику, считает политолог Сергей Федоров. По его мнению, это говорит о том, что главным национальным активом страны стала русофобия, пишет «Экономика Сегодня».

Литва в случае ухудшения экономической ситуации рассчитывает на помощь ЕС. Шансов на ведение какой-то самостоятельной политики у Вильнюса становится все меньше. Из-за этого главным национальным ресурсом являются русофобия и желание быть аванпостом НАТО на востоке Европы для сдерживания РФ, — подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что власти Литвы все чаще обращаются к США с просьбой предоставить военную помощь, чтобы повысить свое политическое значение. По его мнению, с такой тактикой Вильнюс попросту «оставил на обочине» свою экономику. Более того, заверил политолог, Литва оставила без внимания значимость торгово-экономических отношений с Россией и Белоруссией.

Литовцы и другие прибалты не думают о последствиях, они думают, что Запад их спасет, что они находятся под зонтиком НАТО и в колыбели прекрасной Европы, и за все это они жертвуют отношениями с Россией, — резюмировал Федоров.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что власти страны не рассматривают создание специальных коридоров в рамках транзита грузов через территорию государства в Калининградскую область. Таким образом, литовский лидер принял решение не идти на уступки по вопросу транзита. Он добавил, что Литва должна сохранить контроль за грузами.