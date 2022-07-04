Политолог заявил, что России не стоит бояться вступления Финляндии в НАТО Политолог Топорнин заявил, что России не стоит бояться вступления Финляндии в НАТО

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Членство Финляндии в НАТО не представляет никакой угрозы для России, так как этот процесс занимает достаточно длительный промежуток времени, заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Как отметил политолог в разговоре с «ПолитЭкспертом», после вступления в Альянс Хельсинки еще придется «подгонять» свое вооружение под стандарты военного блока.

Членство НАТО в Финляндии никакой угрозы для России не представляет. Даже если финнов возьмут, этот процесс займет как минимум год даже после одобрения заявки. Потому что процесс потребует ратификации. Затем будет подгонка вооруженных сил государства под стандарты Альянса, различных согласований, — пояснил Топорнин.

Он также напомнил, что между Финляндией и Турцией разыгрался конфликт из-за поддержки партии курдов скандинавской страной, его также будет необходимо урегулировать для вступления в НАТО. Однако, по словам Топорнина, Финляндия может представлять для России реальную угрозу, если позволит Альянсу разместить на своей территории, например, РСЗО HIMARS. В таком случае, подчеркнул политолог, Москва подготовит «адекватный ответ» на такие действия.

Ранее стало известно, что протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будут подписаны 5 июля. После этого ратифицировать документы должны будут все 30 стран — членов Блока.