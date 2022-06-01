Политолог заявил, что драка за газ заставит Запад изменить отношение к РФ Политолог Вершинин заявил, что драка за газ заставит Запад изменить отношение к РФ

Фото Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Конкуренция европейских стран из-за дефицита топлива и энергоресурсов заставит Запад пересмотреть отношение к России и договориться с «Газпромом», считает политолог Александр Вершинин. По его мнению, государства Евросоюза сильно пострадают этой зимой из-за дестабилизации рынка и рекордно высоких цен на газ, пишет «Экономика сегодня».

Никто никому помогать не будет, это нужно четко понимать. Если, условно говоря, Польша думает, что со своей проблемой побежит к Германии и Берлин поделится с Варшавой газом, этого не будет. Каждая страна ЕС будет пытаться первой найти какую-то альтернативу и приобрести топливо по максимально выгодной цене, — заверил Вершинин.

Политолог предположил, что грядущая зима будет тяжелой для европейцев, так как бесконтрольные закупки сжиженного природного газа сильно дестабилизируют рынок. Вершинин уточнил: повышенный спрос на топливо при небольшом количестве предложений приводит к значительному увеличению цены. В связи с этим он предположил, что стоимость газа на европейских рынках может дойти до $3 тысяч за тысячу кубометров уже осенью 2022 года.

Ранее стало известно, что погоня стран Европы за газом предстоящей зимой может привести к дефициту энергоресурсов. Европейцам, скорее всего, предстоит драка за голубое топливо.