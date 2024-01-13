Политолог заявил, что Буданов резко изменил позицию по России Политолог Корнейчук: Буданов больше не говорит о возможном захвате Крыма

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире YouTube канала «Да, это так», что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов резко изменил свою риторику в отношении России. Он отметил, что еще полгода назад военачальник говорил о наступлении ВСУ и планах по захвату Крыма. По словам эксперта, сейчас население Украины и Запада готовят к заморозке конфликта через интервью с чиновниками и аналитические обзоры в СМИ.

Давайте вспомним, о чем Буданов говорил еще полгода назад: о совершенно противоположных вещах. Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей, — подчеркнул Корнейчук.

По его мнению, теперь украинцам будут объяснять, что страна, вероятно, не выдержит длительного конфликта из-за подавляющего экономического и военного превосходства России.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что власти Украины готовят два сценария для крупной провокации против РФ. По его словам, таким образом Киев попытается снова привлечь внимание западных партнеров.

По мнению Рогова, первый сценарий предполагает обстрел украинских городов, чтобы потом показать всему миру «картинку» разрушений и жертв и обвинить в этом РФ. Второй сценарий, отметил Рогов, подразумевает разрушительные удары по городам России, чтобы также получить «красивую» иллюстрацию, которая поможет убедить Запад прийти к увеличению поддержки Украины.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил NEWS.ru, что российской армии нет особой нужды применять ЗРК С-300 или С-400 против Вооруженных сил Украины. По его словам, с задачами по обнаружению и поражению противника эффективно справляются другие вооружения, в числе которых ракетный комплекс «Кинжал».