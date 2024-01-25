Политолог заподозрил, что Франция приложила руку к крушению Ил-76 Политолог Вароли: к крушению Ил-76 под Белгородом может быть причастна Франция

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Крушение российского военного самолета Ил-76 под Белгородом могло быть ответом Франции на уничтожение наемников в Харькове, заявил РЕН ТВ американский политолог Джон Вароли. Он не исключил, что к катастрофе причастны высокопоставленные офицеры НАТО.

Я почти уверен, что это месть со стороны некоторых стран НАТО, возможно Франции, потому что, как мы знаем, недавно российские ракеты попали в здание, которое служило домом, базой для французских наемников. Так что я думаю, что, возможно, Франция отдала приказ сбить его, — уточнил Вароли.

Политолог также обратил внимание на попытку Парижа отложить заседание Совбеза ООН по катастрофе. Вароли выразил уверенность, что этот жест красноречиво указывает на «след Франции» в крушении Ил-76.

Ранее Франция, в январе занимающая пост председателя Совета Безопасности ООН, отказалась проводить заседание в связи с катастрофой самолета Ил-76. По мнению первого зампостпреда РФ при международной организации Дмитрия Полянского, таким образом Париж пытается дать Киеву время придумать правдоподобное объяснение происходящего, поэтому заседание будет проведено 25 января в 17:00 по местному времени (01:00 мск 26 января). Полянский посетовал в этой связи, что «некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества».