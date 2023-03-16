Политолог: Запад стал жертвой иждивенческой политики Украины Политолог Суздальцев: Запад стал жертвой иждивенческой политики Украины

Требование Киева передать ей поезда Allegro из Финляндии говорит о том, что Запад стал жертвой иждивенческой политики Украины, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог Андрей Суздальцев. По его словам, тем же принципам страна следовала еще в советский период. Эксперт считает, что украинские политики во времена СССР выработали потребительский подход, согласно которому «все обязаны обязаны украинцам сделать хорошо».

Политический класс Украины выработал в советский период иждивенческий подход, согласно которому все обязаны украинцам сделать хорошо <...> Такую политику Киев выдерживал при СССР, а сегодня его жертвой стал Запад. Украинские представители носятся по Еврокомиссии и другим западным структурам и пытаются вытянуть для себя любые возможности, — уверен Суздальцев.

Политолог добавил, что в Киеве уверены в победе над Россией и в том, что страна после этого войдет в НАТО и ЕС и начнет получать оттуда финансирование. Однако после завершения конфликта про Украину быстро забудут, уверен эксперт. Он напомнил, что препятствием для евроинтеграции является низкий уровень ее экономического развития и высокий уровень коррупции.

Власти Финляндии ранее удивились очередному запросу Киева передать ему поезда Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом. В местных СМИ отметили, что поезда наполовину находятся во владении компании «Карельские поезда». В случае удовлетворения просьбы Украины, власти «развяжут России руки» для для национализации финской собственности на своей территории