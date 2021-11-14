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Политолог: Запад пытается сделать историю вермахта «красивее»

01:06, 15 ноября 2021
Политолог: Запад пытается сделать историю вермахта «красивее» Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press
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Западная правая пресса пытается излагать ход событий Второй мировой войны таким образом. чтобы активно демонстрировать ошибки советского руководства, на фоне которых нацистский вермахт мог бы выглядеть «более красиво». Об этом в интервью РИА Новости рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Ранее издание Die Wely опубликовало статью Флориана Штаока, который утверждал, что операция «Тайфун», в ходе которой гитлеровцы планировали захватить Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением веррмахта и из-за плохих погодных условий.

По словам Рара, его абсолютно не удивило написанное в статье Die Welt, поскольку в Западной Германии всячески педалируется тема ошибок советского руководства, сделанных в начале войны.

Это ровно та же ситуация, как на Западе всячески преувеличивается и приукрашивается значение американской помощи, ленд-лиза, без которой СССР якобы не выиграл бы войну. И это есть в статье Die Welt тоже. То, что в начале военных действий в 1941 году миллионы людей попали в плен, что советское руководство допустило тогда преступные ошибки — это невозможно скрывать. Но мне понятно, почему русским от этого больно, — сказал политолог.

Он также добавил,что в статье Die Welt автор старается изложить ход истории таким оразом, чтобы немецкая армия выгядела бы более красив, а советская — более плохо.

По словам Рара, это не первая статья подобного толка.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер граждан не стыдиться воспоминаний, касающихся нападения немецкой армии на СССР в 1941 году. Политик в ходе выступления в бундестаге, которое было посвящено Всенародному дню скорби или (в Германии) дню памяти жертв войн и государственного насилия, он объяснил, что на 80-й годовщине нападения вермахта многие немцы признали, что места, где проходили бои и совершались военные преступления, «для них ничего не значат»

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