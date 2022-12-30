Запад отказывается от собственной идеологии ради антироссийской политики, вводя потолок цен на российскую нефть, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Гарник Туманян. По его словам, ответные меры со стороны России в виде запрета продажи углеводородов для стран, принявших условия ЕС, являются закономерным продолжением политики защиты российской экономики от иностранного вмешательства. В этом контексте слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что антироссийские санкции являются «выстрелом в ногу» Запада приобретают другое значение — эксперт считает, что ЕС «отстрелил себе голову».

Это уже не только изменения политической парадигмы, но и идеологические трансформации Запада, который не может играть по своим же правилам и который готов откреститься от десятилетий «работы» по созданию либерального мира ради очередной русофобской выходки, продолжил Туманян.

Политолог подчеркнул, что прекращение поставок нефти странам, принявшим потолок цен ЕС лишит недружественные страны возможности покупать нефть по собственным условиям, и позволит партнерам сохранять стабильные поставки по выгодным ценам. Эксперт уверен, что потолок цен практически не затронет экономику России. Также он отметил, что Москве выгодны усиление поставок нефти на Восток и ослабление западного мира в рамках политики многополярности.

Азербайджанский экономист Натик Джафарли ранее заявил, что ужесточение Москвой контроля над продажей российской нефти странам. подключившимся к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них. При этом в первую очередь введение потолка цен коснется компаний, занимающихся страховкой и логистикой сырья из РФ.