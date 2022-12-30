Политолог: Запад «отстрелил себе голову» потолком цен на российскую нефть Политолог Туманян: Запад «отстрелил себе голову» потолком цен на российскую нефть

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Запад отказывается от собственной идеологии ради антироссийской политики, вводя потолок цен на российскую нефть, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Гарник Туманян. По его словам, ответные меры со стороны России в виде запрета продажи углеводородов для стран, принявших условия ЕС, являются закономерным продолжением политики защиты российской экономики от иностранного вмешательства. В этом контексте слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что антироссийские санкции являются «выстрелом в ногу» Запада приобретают другое значение — эксперт считает, что ЕС «отстрелил себе голову».

Это уже не только изменения политической парадигмы, но и идеологические трансформации Запада, который не может играть по своим же правилам и который готов откреститься от десятилетий «работы» по созданию либерального мира ради очередной русофобской выходки, — продолжил Туманян.

Политолог подчеркнул, что прекращение поставок нефти странам, принявшим потолок цен ЕС лишит недружественные страны возможности покупать нефть по собственным условиям, и позволит партнерам сохранять стабильные поставки по выгодным ценам. Эксперт уверен, что потолок цен практически не затронет экономику России. Также он отметил, что Москве выгодны усиление поставок нефти на Восток и ослабление западного мира в рамках политики многополярности.

Азербайджанский экономист Натик Джафарли ранее заявил, что ужесточение Москвой контроля над продажей российской нефти странам. подключившимся к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них. При этом в первую очередь введение потолка цен коснется компаний, занимающихся страховкой и логистикой сырья из РФ.