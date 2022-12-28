Политолог: за эскалацией конфликта между Сербией и Косово стоит НАТО Политолог Михайлов: за эскалацией конфликта между Сербией и Косово стоит НАТО

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

НАТО намеренно спровоцировала эскалацию конфликта между Косово и Сербией, чтобы отвернуть последнюю от России, считает политолог Евгений Михайлов. Эксперт отметил, что президент республики Александр Вучич мог бы попросить помощи у Москвы, и она бы ему не отказала, но оказать полноценную поддержку в условиях СВО было бы невозможно. По его словам, победа России в украинском конфликте дала бы Сербии возможность вернуть территории Косово под свой контроль, передает «360».

На мой взгляд, вся ситуация в Косове намеренно провоцируется НАТО для того, чтобы Сербия полностью отвернулась от России, — заявил Михайлов.

Политолог считает, что ситуация на сербско-косовской границе легко может перерасти в полномасштабное военное столкновение. При этом Сербия находится в невыгодном положении, будучи окруженной странами НАТО. Эксперт предположил, что итогом эскалации конфликта Белграда с Косово может стать как переход к «горячей» стадии конфликта, который способен развалить единство ЕС, так и сохранение напряжения между странами в течение многих лет.

Политолог Олег Бондаренко ранее рассказал, что сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности из-за ситуации в Косово, которая остается напряженной, однако ожидать начала реального вооруженного конфликта до Нового года не стоит. Он отметил, что войну может спровоцировать любой случайный выстрел, но сейчас это скорее бряцание оружием. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна готова отстаивать свою безопасность. По мнению Бондаренко, ситуация может оставаться в подвешенном состоянии до середины января.