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Идея украинского политолога устроить «новый Пёрл-Харбор» российскому флоту обречена на провал и похожа на попытку сыграть на националистических чувствах украинцев. Такое мнение высказал директор «Центра политического анализа» Павел Данилин.

Идея «устроить новый Пёрл-Харбор» изначально обречена на провал по той причине, что российский флот базируется не только в одном месте по Севастополю, но ещё и в Новороссийске на Чёрном море с прикрытием воздушным, — заявил эксперт в эфире телеканала РЕН ТВ.

По словам Данилина, подобные призывы являются попыткой сыграть на националистических чувствах отдельной части украинцев. Кроме того, критика «нормандского формата» со стороны украинского коллеги также не является конструктивной, так как киевские власти, по мнению политолога, не выполняют условия Минских соглашений.

Ранее доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире украинского телеканала «Прямой» призвал власти Украины перейти от стратегии обороны к нападению, создать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, взорвать Крымский мост в Керченском проливе и устроить «новый Пёрл-Харбор» российскому флоту. Свои воинственные призывы украинский эксперт мотивировал тем, что «нормандский формат» якобы оказался тупиком, а Германия и Франция не оказали на Россию нужного Киеву давления.

Как сообщал NEWS.ru, экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный в начале декабря призвал провести военную операцию по захвату Крымского полуострова. В Госдуме назвали подобные предложения «сказочным идиотизмом».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».