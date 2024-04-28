Политолог высказался о плане Киева по возвращению призывников на Украину Политолог Безпалько допустил депортации украинцев из ЕС для мобилизации

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Отказ украинских дипмиссий в Европе выдавать новые паспорта мужчинам призывного возраста оставит граждан Украины за границей без документов, прав и поддержки, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. Он заявил в беседе с «Газетой.Ru», что таким образом у Киева может получиться вернуть на родину часть своего населения для мобилизации, однако большинству все-таки удастся остаться за границей.

Вариантов у них несколько: либо ехать на Украину и подпасть под мобилизацию, либо пытаться натурализоваться в странах пребывания, либо бежать дальше. Какую-то часть людей точно получится выдавить. Наверное, это будет не вся мужская часть украинских беженцев, — отметил эксперт.

Ранее МИД Украины предписал зарубежным посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Исключением стало только оформление документа для возвращения на родину. Приказ заверил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Он предписал держать выполнение данного поручения на особом контроле.

В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что недовольные отказом киевских властей в консульских услугах граждане Украины за рубежом могут сдать паспорта. По ее словам, таким людям следует оставаться в другой стране.