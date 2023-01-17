Политолог высказался о будущей карьере Арестовича Политолог Скориков: карьера экс-советника Зеленского Арестовича только началась

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Политолог Иван Скориков уверен, что политическая карьера бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича только начинается. В беседе с «Царьградом» эксперт отметил, что высказывания Арестовича заметно выделяются из риторики киевского режима. Скориков не исключает, что в будущем экс-советник Зеленского может попытаться занять пост президента Украины.

Алексей Арестович вступает в президентскую кампанию. По крайней мере, явно озвучивает тезисы, альтернативные политике Владимира Зеленского. И тем самым он проявляет себя как политический игрок. Напомню, Арестович, до того как занять столь высокий пост, позиционировал себя как человека, по крайней мере, не открыто русофобских взглядов, — рассказал политолог.

Скориков напомнил, что Арестович высказался о разгроме жилого дома в Днепре, назвав неумелыми действия ВСУ, и раскритиковал силовое давление на Украинскую православную церковь со стороны властей. Кроме того, он недавно подчеркнул, что дома общается с детьми на русском языке, не признавая языковой закон Киева. По мнению Скорикова, позиция Арестовича представляет собой «лукавый, хитрый проект».

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича, который занимал пост советника с 2020 года. Экс-советник подал в отставку утром 17 декабря. В начале 2022 года Арестович уже заявлял о своем желании уйти из политики из-за разочарования бюрократией.