Балканист связала слова Вучича о трудностях для Сербии с проблемой Косово Балканист Третьякова: опасения Вучича могут быть связаны с принятием Косово в СЕ

Речь президента Сербии Александра Вучича о трудностях, с которыми скоро столкнется страна, может быть связана с принятием Косово в Совет Европы, рассказала NEWS.ru кандидат исторических наук, балканист Мария Третьякова. По ее словам, заявления о готовности совета одобрить заявку республики уже звучали со стороны западных стран.

Сегодня должно было пройти заседание в Совете Европы, посвященное этому вопросу. Мне кажется, что заявление Вучича — не очень громкая новость для руководства Сербии. Сербский президент готовит правительство и общественность к тому, чтобы они «проглотили» это решение, — заявила Третьякова.

Балканист отметила, что сегодня многое делается в направлении того, чтобы Приштина стала частью международных структур, несмотря на то, что это идет вразрез с резолюцией 1244. Третьякова напомнила, что западные страны уже приняли решение об интеграции Косово в качестве ассоциированного члена в Парламентскую ассамблею НАТО, а до этого была одобрена либерализация визового режима между ними и непризнанной республикой.

Ранее Вучич заявил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Политик не стал объяснять, что именно представляет опасность для страны, но добавил, что государству будет «как никогда тяжело».