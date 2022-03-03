Политолог: Украина отказывается от переговоров в Белоруссии

Белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Украина отказывается проводить переговоры с Россией в Беловежской пуще, в то время как российская сторона готова к встрече только на территории Белоруссии. Эксперт также отметил, что Киев затягивает процесс мирных переговоров.

Украинская сторона категорически воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще. Насколько мне известно, по неофициальной информации, российская сторона не будет проводить переговоры на территории других государств, переговоры возможны только на территории Республики Беларусь, — сказал он.

Воскресенский также сообщил, что российская делегация уже давно находится на месте и надеется, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Мы всё-таки очень надеемся, что переговоры состоятся, тем более с каждым днём военный баланс меняется в сторону одной из сторон. Украинские партнёры тянут время — то ли они ждут резервов, то ли добровольцев, то ли «Стингеров». <...> А вместе с тем в Бресте уже находится вся российская делегация, — добавил он.

Ранее сообщалось, что встреча российской и украинской делегаций, запланированная на 3 марта в Беловежской пуще, может быть перенесена. Решение об этом пока не принято. О том, что встреча может состояться в другом месте, ранее сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Киев готов к проведению второго раунда переговоров с Россией, но не к принятию ультиматумов. По его словам, на настоящий момент неизвестно, когда состоится очередной раунд переговоров с российскими делегатами.