Для Германии вопрос будущего «Северных потоков» почти закрыт, считает политолог, сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, восстановление газопроводов возможно, хоть и стоило бы больших денег, но правительство Германии вряд ли на это пойдет из-за «отсутствия политической воли». Эксперт убежден, что ФРГ оказалась несуверенным государством, которое не способно защитить свои энергетические интересы, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Вопрос будущего «Северных потоков» для немцев почти закрыт — Германия оказалась несуверенным государством в плане защиты своих энергетических интересов. <...> Технически возможность восстановить три поврежденные нитки «Северных потоков» есть, пусть и это будет стоит больших денег, однако политическая воля у правительства ФРГ на сегодняшний день отсутствует,заключил эксперт.

Камкин добавил, что по итогам расследования подрыва «Северных потоков», которое инициировал Берлин, виновного могут «назначить», поскольку реального виновника немцы назвать побояться, хотя «всем очевидно, что единственным бенефициаром в данной истории являются США».

Российское посольство в Берлине, как сообщалось ранее, ведет переговоры с немецким руководством о возможности подключения РФ к расследованию ЧП на «Северных потоках». Отмечается, что соответствующие обращения уже переданы по официальным каналам. Дипломаты добавили, что не наблюдают готовность Берлина способствовать привлечению к расследованию российских специалистов, наряду со шведскими и датскими.