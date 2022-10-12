Политолог: вопрос будущего «Северных потоков» для немцев почти закрыт Политолог Камкин: власти Германии вряд ли пойдут на восстановление «Северных потоков»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Для Германии вопрос будущего «Северных потоков» почти закрыт, считает политолог, сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, восстановление газопроводов возможно, хоть и стоило бы больших денег, но правительство Германии вряд ли на это пойдет из-за «отсутствия политической воли». Эксперт убежден, что ФРГ оказалась несуверенным государством, которое не способно защитить свои энергетические интересы, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Вопрос будущего «Северных потоков» для немцев почти закрыт — Германия оказалась несуверенным государством в плане защиты своих энергетических интересов. <...> Технически возможность восстановить три поврежденные нитки «Северных потоков» есть, пусть и это будет стоит больших денег, однако политическая воля у правительства ФРГ на сегодняшний день отсутствует, — заключил эксперт.

Камкин добавил, что по итогам расследования подрыва «Северных потоков», которое инициировал Берлин, виновного могут «назначить», поскольку реального виновника немцы назвать побояться, хотя «всем очевидно, что единственным бенефициаром в данной истории являются США».

Российское посольство в Берлине, как сообщалось ранее, ведет переговоры с немецким руководством о возможности подключения РФ к расследованию ЧП на «Северных потоках». Отмечается, что соответствующие обращения уже переданы по официальным каналам. Дипломаты добавили, что не наблюдают готовность Берлина способствовать привлечению к расследованию российских специалистов, наряду со шведскими и датскими.