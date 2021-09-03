Политолог: визит Зеленского в США лишил Киев «козырного туза»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:55, 04 сентября 2021
Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency
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Продлив соглашение с США о нераспространении ядерного оружия во время своего визита в Вашингтон, президент Украины Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал политолог Михаил Чаплыга.
У меня возникает один вопрос: зачем Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, да и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства, — заявил Чаплыга.
По словам политолога, Киев мог шантажировать партнёров угрозой выхода из соглашения о нераспространении ядерного оружия, это был единственный «козырь» Украины, а теперь президент своими руками избавился от него.
Это единственный наш аргумент, который мы могли серьёзно, дипломатически играть. Очень серьёзная штука. Но Зеленский приехал и на семь лет продлил. Зачем же ты это сделал просто так? — задался вопросом Чаплыга.
В США во время переговоров главы Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден договорились о продлении на семь лет действия соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического оружия и предотвращения распространения оружия массового уничтожения.
Изначально данное соглашение между Украиной и США было подписано в 1993 году. Документ предусматривает бесплатную помощь Украине со стороны США путём предоставления техпомощи, материально-технических средств, услуг и подготовки к ликвидации стратегического ядерного оружия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Украину с рыбой, лежащей на сковородке и передающей привет рыбакам. Таким образом дипломат прокомментировала высказывание главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что страна снялась с «крючка» Минских соглашений.