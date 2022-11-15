Политолог усомнился в возможности ЕС восстановить экономику Украины Политолог Михеев: ЕС может не справиться с восстановлением украинской экономики

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николаев, Украина

Способность Евросоюза поддержать экономику Украины даже при наилучшем для нее развитии событий конфликта с Россией вызывает сомнения, рассказал ИА SM.News политолог Сергей Михеев. По его словам, Киеву понадобятся многие годы на то, чтобы восстановить экономику и инфраструктуру, но ресурсов на это может не хватить даже с учетом поддержки Запада. Экономика ЕС, по мнению эксперта, «вибрирует» из-за помощи Украине, на что также наслаивается энергетический кризис в регионе.

Евросоюз очень серьёзно завибрировал в связи с поддержкой Украины. Может ли он в таком же режиме поддерживать Украину годы? <...> Ведь речь идёт не только о том, что надо много всего давать самой Украине. Речь идёт о том, что впереди, если Украиной заниматься, ещё в десятки раз больше. А помимо с этим запущены процессы, которые очень неприятно действуют на европейскую экономику в целом, — отметил Михеев.

Даже если предположить, что украинский конфликт внезапно завершится в пользу Киева, процесс восстановления экономики Украины может занять десятилетия, считает политолог. По его словам, это бремя ляжет на Евросоюз, а происходящий там сейчас кризис не благоприятствует этому.

Предположим, завтра все взяло и закончилось в пользу Украины или Европы, хотя, я думаю, этого не будет. В любом случае, вариант может быть промежуточный, но не идеальный для Киева. Процесс восстановления и интеграции может занять десятки лет, и бремя этой интеграции ляжет на Евросоюз, — добавил эксперт.

Военный обозреватель Калеб Ларсон ранее заявил, что США значительно истощают свой арсенал боеприпасов из-за поставок оружия Киеву. Он отметил, что нехватка боеприпасов способна привести к «колоссальным последствиям» для Вашингтона. Эксперт подчеркнул, что пришло время снять «с мирных рельсов» промышленную базу США.