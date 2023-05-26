Политолог указал на угрозу расползания кризиса из Германии на всю Европу Политолог Белов: техническая рецессия в Германии чревата кризисом для всей Европы

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Экономика ФРГ находится в технической рецессии и, хотя катастрофы пока не произошло, сложная ситуация может отразиться на соседях Германии по ЕС, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН политолог Владислав Белов. По его словам, Запад хоть и сократил свою зависимость от поставок «Газпрома», но произошло это за счет снижения потребления в ФРГ, где ситуация обернулась экономическим кризисом, который распространяется и на другие страны Евросоюза.

Германский рынок продолжает реагировать на недостаток газа. Волны от газовой проблемы начинают расходиться, — считает Белов.

По его словам, будущее экономики Германии во многом зависит от восстановления Китая и логистических трудностей, возникших вследствие антироссийских санкций и нефтяных эмбарго.

Большое значение для ФРГ имеет ситуация в мировой экономике, а именно в таких странах, как США и Китай. Важна для немцев и обстановка у главных партнеров по ЕС, в первую очередь это Франция, Нидерланды, Испания и Италия, — подчеркнул политолог.

Ранее Bloomberg писал, что если раньше Германия была локомотивом экономики ЕС, то сейчас она тянет объединение на дно. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, ВВП страны в I квартале 2023 года в годовом выражении уменьшился на 0,3%, а в IV квартале 2022 года спад составил 0,5%. В МВФ полагают, что рост германской экономики в обозримом будущем будет самым медленным среди государств G7 и будет происходить не за счет увеличения производства, а за счет роста потребления, сферы услуг и финансового сектора.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предрек скорую рецессию в ФРГ. По его мнению, Германия потеряет 1–2% ВВП.