Политолог указал на попытку Зеленского привлечь на свою сторону КНР Политолог Журавлев: власти Украины пытаются выдать действия КНР за их поддержку

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об обещании властей Китая не поставлять оружие России выглядит как попытка Киева выставить Пекин своим союзником, заявил в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Политолог напомнил, что Москва не нуждается в таком импорте.

Потребности особой в китайском оружии у нас нет. Это как за неделю до зарплаты перехватить пять рублей, — уточнил Журавлев.

Зеленский ранее заявил, что китайский председатель Си Цзиньпин пообещал ему не продавать «ни одного вооружения» Москве. При этом лидеры двух стран общались по телефону год назад.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев ранее предупредил, что хамские слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Пекина после отказа от участия в саммите, проходящего в Швейцарии, могут привести к проблемам для Киева. Парламентарий также допустил возможности того, что КНР откажется от любого вида взаимодействия со страной.

Власти Китая также отклонили приглашение принять участие в швейцарской конференции по Украине. Поводом для такого решения стало то, что на мероприятии не будут присутствовать представители из России.