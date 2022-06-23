Политолог указал на попытку Молдавии усидеть на двух стульях, России и ЕС

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Молдавия пытается усидеть на двух стульях: частично вводить против России санкции ради потенциального вступления в Евросоюз и вместе с этим поддерживать относительно дружеские отношения с Москвой ради дешевого газа, заявил политолог Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что ЕС вряд ли примет Кишинев в свои ряды, так как Брюсселю «бедные не нужны», передает «Экономика Сегодня».

Кишинев сейчас пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны — аккуратно поддержать ЕС, а вдруг им все-таки назначат статус страны — кандидата в Союз, с другой — не разорвать все связи с Москвой. Брюссель и в состав Евросоюза Кишинев принимать не хочет, потому что Союзу бедные не нужны, — заверил Лебедев.

Политолог напомнил, что за последние 10 лет Россия не раз оказывала Молдавии финансовую поддержку. Во многом это проявлялось в скидках на газ, отсрочке платежей и других мерах поддержки энергетического сектора. Лебедев считает, что Кишиневу нужно дружить с Москвой, чтобы избежать кризиса. Он отметил, что антироссийские санкции оказывают всё меньшее влияние на отечественную экономику, это значит, по мнению политолога, что давление на Россию в скором времени прекратится.

Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики. По его словам, Кишинев ввел определенные ограничительные меры в отношении Москвы в финансово-банковской сфере, но не в состоянии поддержать санкции целиком.