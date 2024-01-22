Политолог указал на подоплеку претензий Зеленского на российские земли Политолог Гаспарян: указом о землях РФ Зеленский хочет выманить у Запада деньги

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях России» нужен ему, чтобы выпросить у Запада побольше денег, заявил в беседе с LIFE.ru политолог Армен Гаспарян. Он напомнил, что Киев уже более десяти лет выдвигает претензии на российские земли, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской области и даже в Хабаровске.

Надо понимать, что это сделано, скорее, для внешнего пользования, потому что обычному украинцу в условиях беспредельной мобилизации абсолютно наплевать, что Зеленский там закрепил юридически по поводу Таганрога или Ростова, — пояснил эксперт.

По его мнению, территориальные претензии Зеленского к России выдвинуты в первую очередь ради Запада. Как подчеркнул политолог, таким образом Киев пытается продемонстрировать свою непримиримую и воинственную позицию, подоплекой чего является стремление выпросить больше денег.

Гаспарян добавил, что если раньше о подобных претензиях можно было говорить как о проявлении «политической шизофрении», не заслуживающей внимания, то теперь ситуация меняется, поскольку указ Зеленского является юридическим документом.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель киевский политик назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.