Политолог указал на особенность Молдавии, которая мешает договориться с РФ Политолог Белозеров: импульсивность Молдавии мешает ей договориться с Россией

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Импульсивность властей Молдавии мешает им договориться с Россией о поставках газа, впрочем, это качество свойственно многим европейским политикам, считает политолог Владимир Белозеров. В качестве аргумента своей точки зрения эксперт напомнил о противоречивых высказываниях представителей Кишинева в отношении работы с «Газпромом», пишет «Экономика сегодня».

Большая проблема представителей Молдавии — это импульсивность. Сегодня им что-то не понравилось, и они тут же говорят о том, что готовы отказываться от российского газа, и переходят к поиску альтернативных поставщиков. Примерно такая же ситуация складывается в Евросоюзе, где официальные лица сначала заявляют о разрыве отношений с РФ, а после, взвесив все за и против, вновь возвращаются к переговорам с Москвой, — пояснил Белозеров.

Политолог считает, что Россия может рассмотреть предложения Молдавии о пересмотре газового контракта с «Газпромом». Однако предлагать молдавским коллегам слишком выгодные для них условия не стоит, потому что «спасибо никто не скажет», убежден Белозеров. Он подчеркнул, что по сравнению с биржевой стоимостью газа в Евросоюзе Кишинев платит за топливо «абсолютные копейки».

В апреле компания «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой продлить срок проведения аудита долга. Контракт между компаниями «Газпром» и «Молдовагаз» был продлён 29 октября после длительных переговоров. Он предусматривает поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. С учётом сложной ситуации в стране было принято решение подписать контракт практически на условиях Кишинёва, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Как сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну, страну могут отключить от поставок топлива. Он признал, что у Кишинёва пока нет возможности вернуть долги в размере $709 млн. Политик также подтвердил, что риск расторжения контракта с 1 мая есть, потому что власти не смогут выполнить взятые на себя обязательства и вовремя провести аудит задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом».