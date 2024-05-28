Политолог указал на ненависть Зеленского к населению Украины Политолог Межевич: Зеленский ненавидит народ Украины

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью группе журналистов из стран Центральной Азии показал, что не имеет рычагов влияния и переживает из-за окончания срока легитимности своих президентских полномочий, считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. В беседе с KP.RU он обратил внимание, что украинский лидер остался в одиночестве и ненавидит всех.

Ему нечего никому предложить — ни своим гражданам, ни чужим гражданам, ни России. Он выступал на таком эмоциональном разрыве, что стало понятно — он не нас ненавидит, он всех ненавидит, в том числе тех, кто сделал ему политическую карьеру. И ненавидит свой народ. Он остался один, — перечислил Межевич.

Зеленский во время участия в пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо ранее заявил, что считает те страны, которые не определились в вопросе участия в саммите по украинскому конфликту в Швейцарии, хуже врагов. В числе таких государств лидер Украины назвал Китай и Бразилию.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев прежде назвал ошибкой Зеленского его обращение к президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом приехать на «саммит мира». По словам парламентария, глава страны своими действиями продемонстрировал несостоятельность предстоящего мероприятия.