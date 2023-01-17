Политолог: танки Challenger 2 увязнут в болотистых местностях зоны СВО Политолог Малинин: танки Challenger 2 увязнут в болотистых местностях зоны СВО

Фото: Sven Eckelkamp via www.imago-ima/Global Look Press

Танк Challenger 2

Британские танки Challenger 2 окажутся бесполезными в зоне СВО, потому что увязнут в украинских болотистых местностях, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Алексей Малинин. Огромный вес негативно сказывается на их показателях скорости движения и маневренности, отметил эксперт. Он напомнил, что вопросы о целесообразности использования этих танков возникли еще во время операции НАТО в Ираке — в пустыне они показали слабую проходимость. Помимо того, отзывы о лобовой защите Challenger 2 очень противоречивы — по словам специалиста, эту модель удавалось подбить одним попаданием из гранатомета.

Британский танк имеет огромный вес — 65 тонн. Он один из самых тяжелых, что негативно влияет на скорость движения и маневренность. Challenger 2 показал довольную слабую проходимость в иракской пустыне, а на Украине в болотистых местностях он и вовсе увязнет, — считает Малинин.

Несмотря на свои минусы, Challenger 2 является чуть ли не самым дорогим танком в мире — его стоимость составляет $8,6 млн, напомнил политолог. Эта модель находится на вооружении лишь двух стран — Великобритании и Омана, напомнил эксперт. Поэтому, возможно, англичане хотели попробовать еще раз их «пропиарить», считает специалист. Он убежден, что подобная «рекламная кампания» провалится еще больше, чем в Ираке.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее рассказал, что британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard стреляют иными снарядами, нежели танки Т-64, Т-72 и Т-80, поэтому в случае их поставки украинскому командованию необходимо будет наладить поставки снарядов для всех этих типов машин. Кроме того, по словам эксперта, российские противотанковые комплексы способны противостоять бронезащите Challenger 2.